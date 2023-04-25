شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسقيين تشيد بأداء المطربين وصناع الموسيقى فى الدراما الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت نقابة المهن الموسيقية بأداء المطربين الذين شاركو فى المسلسلات الرمضانية الأخيرة ومن المطربين الذين تمت الإشادة بهم مى كساب فى مسلسل "جعفر العمدة" ودياب فى مسلسل "تحت الوصايا"، بالإضافة إلى الإشادة بصانعى الموسيقى التصويرية فى الأعمال الدرامية مثل راجح داوود وخالد حماد ومحمود طلعت وخالد الكمار وعمرو إسماعيل وشادى مؤنس وتامر كروان وعادل حقى وهانى عادل وهيثم نبيل وخالد نبيل، وأصدرت بيانا تشيد بهم وتبشرهم بتكريمهم بالنقابة قريبا وتهنئة النقيب مصطفى كامل ومجلس ادارة النقابة بأعمالهم وادائهم المتميز.

وكان قد نشر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا يهنئ فيه عضوة النقابة الفنانة مى كساب على أدائها فى مسلسل "جعفر العمدة"، والذى وصفه بالمبهر.

وجاء فى البيان: "أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. وكيل اتحاد النقابات الفنية ونيابة عن جموع موسيقيى مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة (مي كساب) عضو نقابة المهن الموسيقية على أدائها المُبهر خلال العمل الدرامى (جعفر العمدة)، كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة على النجاح غير المسبوق".

وأضاف البيان: "تأتى هذه التهنئة إيماناً منى بدور القوى الناعمة المصرية فى تحريك مشاعر الشعوب ودعماً واجباً وملزماً منى كمسئول أقدر معنى عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يُشرف مهنته وشخصه وفنه، كما أعلن عن تكريم الفنانة (مى كساب) داخل نقابتها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.