شكرا لقرائتكم خبر عن غنت وهى مصابة.. تايلور سويفت تكشف بسبب جرحها فى حفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت النجمة العالمية تايلور سويفت ضجة على السوشيال ميديا بعدما تنبه المتابعون لجرح أصاب يدها خلال جولتها الفنية المستمرة Eras Tour، واتخذت تايلور من تويتر وسيلة لها للتوضيح لجمهورها تفاصيل إصابتها، حسبما نشر موقع ديلى ميل.



تايلور سويفت تستعرض في حفلها

تغريدة تايلور

فى تغريدتها على تويتر كتبت تايلور "لقد قمت للتو بـ3 عروض مجنونة فى هيوستن وأنا أستيقظ مبتسمة للذكريات حول مقدار المرح الذى حصلنا عليه جميعاً".



تايلور سويفت في حفلها الاخير

وتابعت "أحب هذه الجولة كثيراً بسبب الشغف الذى وضعته الحشود فى كل شىء، جدياً متحمسة جداً لأتالانتا"، إذ تستكمل جولتها نهاية الأسبوع المقبل فى أتلانتا فى حفلين متتاليين يومى 29 و30 الجارى.

بعدما تحدثت عن الجولة ومدى حماستها لاستكمالها، وأرادت تايلور أن تطمئن الجمهور، فتابعت فى التغريدة نفسها "لأولئك الذين يسألون كيف قطعت يدى، أنا بخير وكان خطأى بالكامل"، موضحةً: "تعثرت بطرف الفستان وسقطت فى كواليس المسرح المظلمة عندما كنت أركض لأغير ملابسى، وقد استندت خلال سقوطى على كفى.. لا تقلقوا على أنا بخير".



تايلور سويفت مصابة في حفلها الاخير

وكانت تايلور قد تعرضت للإصابة خلال جولتها الفنية على ستاديوم NRJ، وقد لاحظ الجمهور إصابتها بعدما عادت إلى المسرح، وقد تفاعلوا معها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وذهب البعض لوصف تايلور بأنها المرأة الخارقة، وعلق أحد المغردين كاتباً، "تايلور أفضل منى، إذ تعرضت لحادثة وجرحت يدى ولم أستطع التوقف عن البكاء حرفياً لأن ذلك كان يؤلمنى كثيراً.. هى انسانة خارقة فعلاً".

بينما وصفت أخرى تايلور بـ"المجنونة لأنها قدمت عرضين على مدى ليلتين ويدها مجروحة.. ولكن عندما جرحت يدى بقصاصة الورق ألغيت كل خططى لأن ذلك مؤلم جدا".

واعتبر مغرّد أنهم كجمهور لا يستحقون أن تتألم تايلور من أجل إسعادهم، وسأل آخر كيف باستطاعتها أن تلعب البيانو ويدها مصابة.