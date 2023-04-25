tom hanks يقضى أوقات خاصة مع زوجته وأصدقائه في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ترك النجم العالمي tom hanks جدران هوليوود، ليقضي أوقات خاصة مع زوجته وعدد من أصدقائه في حي الزمالك الشهير بالقاهرة، والتقطت له بعض الصور وهو يتناول طعامه بأحد المطاعم هناك.

آخر أعمال توم هانكس كان فيلم A Man Called Otto وطرح العمل يوم 13 يناير الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، وهو من إنتاج شركة Columbia Pictures. في حي الزمالك الشهير بالقاهرة، والتقطت له بعض الصور وهو يتناول طعامه بأحد المطاعم هناك.

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أسباب تواجد tom hanks في مصر:

لم تكن تلك المرة الأولى التي يزور فيها tom hanks مصر، فقبل ما يقرب من 10 سنوات من الآن قام بتصوير فيلم A Hologram for the King، على وجه التحديد في مدينة الغردقة الذي تم عرضه في

عام 2016.

فيلم tom hanks في السعودية والغردقة:

فيلم A Hologram for the King من إخراج توم تيكوير ومأخوذ عن رواية ديف إيجرز التي تحمل الاسم نفسه.

تدور قصة الفيلم حول مندوب مبيعات أمريكي يسافر إلى السعودية لتعويض خسائره وتفادي الإفلاس عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين الذي يقوم بإنشاء مدينة جديدة.

وبدأ تصوير الفيلم في 6 مارس 2014 في ورززات، والرباط، والدار البيضاء، وإقليم العيون في المغرب.

كانت آخر أعمال tom hanks السينمائية من خلال A Man Called Otto الذي تم عرضه في

نياير الماضي.