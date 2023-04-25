شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر للموسم الثالث من سلسلة The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس البوستر التشويقى للموسم الثالث من مسلسل The Witcher، وذلك قبل الإعلان عن طرح حلقات الجزء الأول من العمل، التي من المقرر أن تصل خلال العام الجارى 2023.



The Witcher

قد يلزم طرح الموسم الثالث من The Witcher على جزأين، حيث كشفت المنتجة المنفذة لورين شميدت هيسريش في مقابلة جديدة إنها لن تستبعد هذه الخطوة في التخطيط لـ طرح الموسم الجديد، خاصة مع التحديثات التي تواجهها هوليوود مع المؤثرات البصرية (VFX)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأكدت هيسريش أن مسلسل The Witcher من أهم أساسياته هي المؤثرات البصيرة، التي أصبحت تستغرق وقتا طويلا في مرحلة المونتاج بسببها، منذ أزمة فيروس كورونا، وهذا ما أدى إلى طرح الموسم الثانى من العمل في خلال 2021، بعد حوالى عامين من طرح الموسم الأول في 2019.

وأنهت هيسريش حديثها مؤكدة أن الموسم الثالث من سلسلة The Witcher قد يحتاج إلى أكثر من 7 أشهر في مرحلة المونتاج، لطرح العمل بنفس جودة الموسمان الأول والثانى.

استجابت لورين هيسريش، المنتجة المنفذة لمسلسل The Witcher الذى يُعرض على منصة نتفليكس، ومنذ حوالى شهر أعلن الممثل هنرى كافيل بطل السلسلة، خروجه، على أن يحل محله الممثل الشاب ليام هيمسورث.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وجه لـ هيسريش العديد من الاتهامات بسبب خروج كافيل من السلسلة، وفى النهاية اضطرت إلى توضيح الأمر، حيث صرحت قائلة: "لدي الكثير لأقوله، ولكن في البداية يمكننى أن أقول إنها كانت علاقة احترام متبادلة بينى أنا وكافيل، ولكن لعدة أسباب لا يمكننى الإفصاح عن السبب الرئيسى لـ مغادرته من السلسلة التي قام ببطولتها في الثلاث مواسم الأولى".

وأنهت هيسريش حديثها قائلة: "من الممكن في خلال 6 أشهر أتمكن من التحدث بحرية عن سبب مغادرة كافيل، وذلك حسب العقود المبرمة"، وذلك بعد أن أعلن الممثل العالمى هنرى كافيل، بطل مسلسل The Witcher، عن خروجه من العمل بالموسم الرابع من سلسلة نتفليكس، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وأعلن عن اختيار الممثل الشاب ليام هيمسورث في خلال الموسم الجديد من السلسلة.