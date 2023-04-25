حلا شيحة برفقة لاعب كرة سلة شهير في أحدث ظهور

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة حلا شيحة، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة مع لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، شاكيل أونيل.

وكتبت حلا عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "دلوقتي فهمت اللي أقصر مني بيحس بأية أنا طويلة أصلاً بس اي دا شاكيل أونيل واقف جمبي الطول هيبة".

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وكتبت حلا عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "دلوقتي فهمت اللي أقصر مني بيحس بأية أنا طويلة أصلاً بس اي دا شاكيل أونيل واقف جمبي الطول هيبة".

مسلسل زلزال

وكانت آخر أعمال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا عام 2020.

فيلم مش أنا

بينما كانت آخر أفلامهاوهو فيلم مش أنا بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وكانت شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت حلا شيحة في الصور من دون حجاب، وهي تتناول طعامها بأحد الأماكن العامة، وعلقت على الصور، قائلة: "أجمل الأشياء في الحياة ليست مجرد أماكن وصور، هم لحظات ومشاعر، يبتسم ويضحك".

حلا شيحة تتصدر التريند

تصدَّرت الفنانة حلا شيحة، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد نشرها صورة لها من دون حجاب، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "حلا"، على الصورة قائلة: "لقد تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية، وأظهرت لي ما أنا قادرٌ عليه حقًا".

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