فضل شاكر يطرح أغنية "ولدنة" باللهجة اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب فضل شاكر أحدث أغانية "ولدنة" باللهجة اللبنانية، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

أغنية جديدة لفضل شاكر

عبد الله الرويشد في ليلة غنائية للتراث السعودي..الخميس

أغنية "ولدنة" إيقاعية وباللهجة اللبنانية، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج ماردير وسيان، توزيع علي أباظة.



ويذكر أن قد طرح الفنان

فضل شاكر أغنية "صعبان عليك حالي"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وتغطت مشاهدت الأغنية الـ10 ملايين مشاهدة.

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