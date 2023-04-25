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فضل شاكر يطرح أغنية "ولدنة" باللهجة اللبنانية

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ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب فضل شاكر أحدث أغانية "ولدنة" باللهجة اللبنانية، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

أغنية جديدة لفضل شاكر

 

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أغنية "ولدنة" إيقاعية وباللهجة اللبنانية، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج ماردير وسيان، توزيع علي أباظة.


ويذكر أن قد طرح الفنان

فضل شاكر أغنية "صعبان عليك حالي"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وتغطت مشاهدت الأغنية الـ10 ملايين مشاهدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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