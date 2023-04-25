سميرة سعيد لجمهورها: زعلنا من بعض

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الديفا سميرة سعيد، علي الترويج لكليبها الجديد "زعلنا من بعض"، الذي من المقرر طرحها قريبا على قناتها بموقع يوتيوب.

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سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

حيث نشرت برومو الأغنية عبر حسابها علي إنستجرام، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيي وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

وكانت طرحت سميرة سعيد مؤخرا، أغنيتها الجديدة "يامي"، " YAMMI "، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

من ناحية أخري احتفلت الديفا سميرة سعيد اليوم بعيد ميلادها، والتي قدمت أغانى مهمة في مشوارها تركت بصمة كبيرة مع جمهورها في كل مكان، وما

زالت تتمتع بروح الطفولة والبراءة التى جعلتها أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي.



ونشرت الديفا صور عدة على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وعلقت قائلة: "عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام، شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائمًا خاصًا، وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون رائعة".

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