ليس ممثلًا.. لن تصدق وظيفة “كارم فتح الله” قبل تمثيله في جعفر العمدة| ستنصدم!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:50 صباحاً - منذ بدء السباق الرمضاني تمكّن أحمد عبدالله الذي يجسد الشخصية الشهيرة كارم فتح الله، بمسلسل جعفر العمدة، جذب انتباه قطاع كبير من مشاهدين العمل، بعد عرض المشاهد التي جمعته بـ محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، والفنانة مي كساب التي تجسد شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر، خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

كارم فتح الله.. مشاهد الضرب الأبرز على السوشيال ميديا

وانتشرت مشاهد “كارم فتح الله” بشكل كبير وكانت حديث رواد مواقع التواصل، ومن أبرز هذه المشاهد هما المشهدين أولهما المشاجرة التي جمعت بين كارم فتح الله الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، وجعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، والثاني هو مشهد ضرب ثريا التي تقوم بدورها مي كساب لـ كارم، بعد أن وافقت على طلبه للزواج منها بعد طلاقها من جعفر لكنها رفضت أمام المنطقة بعد أن تقدم لها بناء على رغبتها، وضربته بحذائها.

المخرج محمد سامي يشيد بـ أحمد عبدالله

وكتب مخرج ومؤلف العمل محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إشادة بالفنان أحمد عبدالله، قائلًا: «الممثل الشاطر الموهوب المجتهد أحمد عبدالله، شكرا بجد على جرأتك في دور كارم، ومساعدتك لينا في تقديم المشاهد بالشكل ده، وأنك قدرت تفصل بين شخصك المحترم، وشخصية كارم، الدكتور العزيز والأخ الجميل من كل قلبي بشكرك».

أحمد عبد الله.. درس الطب وعمل بالتمثيل

بدأ الفنان أحمد عبدالله أو كارم فتح الله مسيرته في الفن من بوابة البرامج فقدم قبل دخوله عالم التمثيل برنامج «طبيب الحياة» بعد تخرجه من الجامعة واستمر 3 سنوات على شاشة قناة الحياة، وبعدها بدأ يفكر في حلمه في التمثيل، وتعلمه من خلال ورش التمثيل، وفي بداية أدواره كان يلعب دور الطبيب بشكل درامي لمدة استمرت 4 سنوات، وبعدها توالت الأدوار المتنوعه الدرامية حتى قدم الشخصية الأشهر «كارم» في مسلسل جعفر العمدة

أعمال أحمد عبدالله

وشارك الفنان والطبيب أحمد عبدالله في العديد من المسلسلات الدرامية، ويأتي علي رأسهم: الونش مع محد رجب، اللهم إني صايم مع مصطفى شعبان،علامة استفهام، مسلسل قمر هادي، نسل الأغراب وغيرها.

من جانبه، أعرب الفنان “أحمد عبد الله” عن سعادته بردود الأفعال و الاشادات التي أنهالت عليه بعد نجاح دوره الذي يقدمه بشخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة، وتساءل عنه الكثير من الجمهور.

وأضاف أحمد عبد الله أنه عمل وإجتهد علي قراءة السيناريو والدور الخاص به والذي يجسد دور “كارم فتح الله” بشكل جيد حتي استطاع ان ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة الذي خاض السباق الرمضاني المنقضي عبر شاشة قناة dmc، من أنجح الأعمال الرمضانية لهذا العام، بعد أن تصدر جميع منصات التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه وحتي نهايته.

أبطال جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

هل هناك جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة؟

هذا وكشف الفنان محمد رمضان، حقيقة تقديم جزء ثان من المسلسل الأشهر في رمضان “جعفر العمدة”.

وقال رمضان خلال حواره ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر قناة «دي إم سي»، إن شركة الإنتاج طلبت منه تقدم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.

وأوضح أنه ومخرج المسلسل محمد سامي رفضا هذه الفكرة، متابعًا: «قولًا واحدًا رفضت أنا والمخرج محمد سامى».

وعبّر رمضان عن سعادته بتصدر المشاهدات خلال مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن إحصائيات منصة المشاهدات العربية مؤشر عظيم، ولكن ليس جديدًا على مصر.

وتابع: «لما يكون المسلسل المصري رقم واحد في الخليج رغم وجود دراما خليجية ويكون رقم واحد في دول الشام سوريا والأردن ولبنان، ده إنجاز».

وأختتم محمد رمضان حديثه قائلًا: أن الدراما المصرية ستظل رائدة في الوطن العربي ودائمًا في المقدمة.

الخليج 365

الخليج 365