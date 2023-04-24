لن تتوقع ما هي الأشياء التي تنفق عليها النجمة زينة كل ثروتها.. تسافر خارج مصر خصيصًا من أجلها!!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 11:47 مساءً - قالت الممثلة المصرية زينة، إنها راضية عن شكلها، وترفض قص شعرها، وأضافت: “كانوا بيقولوا عليا وشي معضم، دلوقتي بيقلدوني وبيعملوا زي وشي كموضة وبيرفعوا الوش”.

كيف تنفق زينة أموالها؟

وأضافت زينة أنها عندما تسافر خارج مصر، ترى شابات كثيرات، وتجد أنها أجمل منهن. وكشفت زينة أنها تنفق كل أموالها على الموضة والملابس، ولفتت إلى أنه الممكن أن تسافر خارج مصر، خصيصاً من أجل شراء شنطة أعجبتها، لكن هذا الأمر أصبح صعبا بعد الإنجاب، لكنها ترتدي الملابس التي تقوم بشرائها عدة مرات.

كلام الفنانة زينة جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج “مساء dmc“، وحاورتها الإعلامية إيمان الحصري وتحدثت معها حول العديد من الامور الشخصية والفنية.

تابعت زينة: أصبح لدي قناعة، وبعمل علشان اشترى اللى بحبه، موضحة أن والدتها دائما تقف بجوارها، وتساعدها حتى الآن وانا لم أتعود على المسئولية، ولكن الآن الأمر تغير، حيث لدي توأم 9 سنوات ونصف، مؤكدة انهم متعبين.

تصريحات زينة عن مسلسل جعفر العمدة

كما تحدثت الفنانة زينة عن كواليس مشاركتها بموسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال تقديمها دور الزوجة الرابعة لـ الفنان محمد رمضان بمسلسل (جعفر العمدة) وهو المسلسل الذي تصدر قوائم المشاهدة عربيًا طوال الماراثون الرمضاني.

الفنانة زينة

وأحدثت زينة ضجة واسعة على مدار الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى، وذلك عقب إطلاقها بعض التصريحات بشأن كواليس تصوير العمل المشارك بموسم دراما رمضان 2023. وكشفت عن سبب انعزالها خلال مراحل التصوير وحقيقة وجود خلافات مع المخرج محمد سامي… وإليكم أبرز 7 تصريحات للفنانة عن جعفر العمدة :

اللي بيطلع على الشاشة غير اللي موجود فى الحقيقة وكانت هناك كواليس كثيرة بهذا المسلسل.

أنا كنت منعزلة لأني بحب أركز فى شغلي، ومش بحب أضيع طاقتي في الكلام أو أي حاجة غير الشغل، و كنت بروح أصور المشهد وأرجع الغرفة تاني دون الكلام مع أحد من المشاركين بالعمل.

لو سبت نفسي للهزار مش هنطلع حاجة جيدة للمشاهد ورغى ملوش لازمة.. وضروري أحافظ على مود الشخصية لأنها شديدة الخصوصية.

أول مشهد صورته كان رحلة عايدة وجعفر في لبنان وآخر مشهد صورته هو مشهد تقديمتي في المسلسل لما بطلب من محمد رمضان 40 مليون جنيه.

كان تصوير مسلسل جعفر العمدة ماشي بالعكس دون ترتيب.

خلصت تصوير كل مسلسل جعفر العمدة يوم 13 مارس الماضي وباقي الفريق خلصوا 14 مارس ودي حاجة تتحسب للمخرج لإن التصوير في رمضان مرهق ومتعب

تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة لا أساس له من الصحة.

مسلسل جعفر العمدة

يُشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافيه.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

الخليج 365

الخليج 365