أول صورة واضحة لـ “عزيز” ابن الفنان أحمد حاتم تجتاح السوشيال ميديا!!.. هل يُشبه والده؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 11:47 مساءً - نشر الفنان المصري أحمد حاتم عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بمولوده الأول

وظهر الفنان أحمد حاتم في الصورة مع نجله “عزيز”، وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور المفاجئ للفنان ونجله.

أحدث ظهور لنجل أحمد حاتم

ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة إيمان العاصي على الصورة بالقلوب، وانهالت تعليقات الجمهور عليها ساخرة: “إيه يا دلال هتخطفي ده كمان؟” “إعترفي ناوية تخطفيه ؟” ورد عليها أحمد حاتم قائلا: “جايبالنا الكلام”.

وكان أحمد حاتم، قد احتفى بأول رمضان لنجله عزيز، ونشر صورة له مع ابنه مرتديين قمصان كتب عليها “أول رمضان ليّ” مرسوم عليه الهلال وفوانيس رمضان.

وكتب الفنان أحمد حاتم تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك قال فيها: “رمضان عزيز” وأرفقه برمز الهلال والفانوس.

وكانت أول صورة أظهرها الفنان أحمد حاتم لنجله عزيز في نهاية عام 2022، ونشر صورته برفقة ابنه “عزيز”، عبر حسابه الرسمي بانستجرام لأول مرة، كتب أحمد حاتم تعليقا على الصورة قائلا:”عام مضى وزمن توقف حين اتيت، عزيز أحمد حاتم، الحدث الأهم هذا العام، كل عام وأنتم بخير”.

فيلم “المطاريد”

ويعيش أحمد حاتم، حالة من الانتعاش الفني حاليًا، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال “فيلم المطاريد” الذي انطلق عرضه مؤخرًا بجميع دور العرض، حيث بدأ التحضيرات على مشروعات فنية جديدة.

الفيلم الكوميدي “المطاريد” الذي شارك في بطولته تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب؛ وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف غير متوقعة.

قصر الباشا أحدث تعاقدات أحمد حاتم

كما تعاقد الفنان أحمد حاتم على فيلم جديد بعنوان “فيلم قصر الباشا“، تأليف محمد ناير، وإنتاج هشام عبد الخالق، وآلاء لاشين، ويتم حاليًا تسكين باقي الأدوار، وكذلك الاستقرار على مخرج ليتولى إخراج العمل. أما فيلمه الجديد “المطاريد”، فينتمى لنوعية أفلام الكوميديا، حيث قرر صناع الفيلم طرحه بدور عرض السينمات يوم 25 يناير الماضي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

أحمد حاتم يستعد للجزء الثاني من قصة حب مع هنا الزاهد

من ناحية أخرى، أعلن أبطال فيلم “قصة حب” عن استعدادهم لتقديم الجزء الثاني من الفيلم خلال الفترة القادمة، وذلك بعد جلسة جمعتهم بمخرج العمل المخرج عثمان أبو لبن.

ونشرت هنا الزاهد بطلة الجزء الأول صورة لها بصحبة أحمد حاتم وعثمان أبو لبن لتعلن رسميا عن بدء التحضير للجزء الثاني للفيلم خلال الفترة القادمة، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قصة حب 2 Coming soon

تفاصيل فيلم قصة حب

يُذكر أن فيلم قصة حب الجزء الأول تم طرحه فى عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بالسينمات، حيث أنه طرح فى موسم عيد الحب، وكان هذا التوقيت من أسباب نجاحه لكونه فيلم تدور فكرته حول قصة رومانسية تجمع بين كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم.

إيرادات الجزء الأول من فيلم قصة حب

وجقق فيلم “قصة حب” بجزئه الأول، إيرادات بلغت 10 ملايين و761 ألفا و4103 جنيها بعد عرض 11 أسابيع عرضًا. وبلغ مبلغ إيراداته في الأسبوع الأخير من عرضه حوالي 498 ألفًا و134 جنيهًا.

“قصة حب” بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، حنان سليمان، فرح يوسف، علا رشدي، تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

أحمد حاتم في مقلب رامز جلال

ووقع النجم أحمد حاتم ضحية رامز جلال في برنامج المقالب “رامز نيفر إند“، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الأخير في السخرية من حاتم.

وسخر النجم المصري من أحمد قائلا: “أكتر حاجة ممكن تؤذي الفنان إنه يبدأ من الأول والمصيبة إنه فاكر إن دمه خفيف، يا ابني انت مين أقنعك إنك ظريف دقن السينما أرطغل الشاشة أحمد حاتم”.

وأضاف: “برنس الديرتي لوك، إيه البنطلون القصير ده، دقنه غريبة أوي طالع من فيلم فجر الإسلام، إيه الدقن ديه يخربيتك، الإسكندر الأكبر بياكل رز بلبن”.

وبعد كشف المقلب، وافق الفنان أحمد حاتم على طلبات جلال ووضع الضفدع فوق رأسه، وغنى: “رامز جلال نجم التيك توك .. دا عقله راح منه وهيفك”. ومن ثم جلب ماكينة الحلاقة وحلق جزء من ذقنه.

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