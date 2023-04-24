شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة وحدف الناس بالصواريخ.. مصطفى خاطر يروى طفولته فى العيد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى خاطر عن تفاصيل قضاء العيد وذكرياته فى العيد، وقال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أقضى العيد فى المنزل والزيارات العائلية هى الطابع الغالب، أما عن الذكريات فكنت شقى جدا وأنا صغير وياما أذينا ناس وبنحدفها بالصواريخ فى العربيات، وهما ماشيين وطبعا كنت فرحان جدا وقتها".

وعن أول عيدية وأول فيلم دخله سينما فى العيد قال مصطفى خاطر، "أول عيدية كانت جنيه تقريبا، أما أول فيلم كان النوم فى العسل، وقتها كانت السينما زحمة جدا، عشان تعرف تجيب تذكرة كان انتحار، وقتها كنت فى أولى إعدادى، وكنت مع ابن عمتى وشالنى على كتفه عشان نعرف نجيب تذكرة نتفرج على عادل إمام، وأخدت التذاكر واكتشفت أنهم 3 مش 2، فخطفتهم من إيد الراجل وبعت واحدة بسعر مضاعف سوق سودا".

وعن طقوس العيد قال مصطفى خاطر، "فى 3 مسرحيات لازم واحدة منهم فى العيد مدرسة المشاغبين والمتزوجون والعيال كبرت، ومش هينفع يعدى العيد من غير ما أشوفهم، وهما بيفكرونى بالعيد زى الأفلام الهندى القديم، وماكنش فى غير 3 قنوات فماكانش فى اختيارات كتير، أما البسكويت كنت باحبه وأنا صغير، ولكن وأنا كبير بحب الكحك، وحاليا مابقاش فى عيدية ولكن فى حاجة بطريقة غير مباشرة، ممكن تبقى العيدية مش بشكلها المألوف اللى هى الفلوس، ممكن من البلد حد يجيب لى فطير مشلتت وحمام وبط، دى عيدية حلوة أوى".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر مسلسل "كشف مستعجل" عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.