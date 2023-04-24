محمد سامي يغازل مي عمر فى أحدث ظهور بالعيد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المخرج محمد سامي، علي مشاركة جمهوره صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر.

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وكتب سامي عبر حسابه علي فيس بوك علق عليها: "الأشياء الجميلة في حياتي تصبح أفضل معك".

رفض زينة العمل مع محمد سامي

وكانت أثارت تصريحات الفنانة زينة الجدل، عن رفضها العمل مجددا مع محمد سامي بعد جعفر العمدة، رغم النجاح الكبير للمسلسل.



ورد محمد سامي مخرج مسلسل "جعفر العمدة" خلال لقاء ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية" مساء اليوم الثلاثاء على الفنانة زينة ، قائلًا: "قرار يخصها وأحترم وجهة نظر نظرها".

نجاح جعفر العمدة



وأضاف: "قدمنا مسلسل ناجح في الموسم الرمضاني، ونجحنا وانبسطنا، وهي نجحت وقدمت دور جيد في جعفر



انزعجت بسبب تشابه مسلسلي مع مسلسل حضرة العمدة

العمدة، وربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها".



وأشار إلى أنه انزعج من تشابه الأسماء بين مسلسله "جعفر العمدة" ومسلسل "حضرة العمدة"، معلقا: "انزعجت عشان مصلحة شغلي"

سبب تغيير اسم مسلسل جعفر العمدة

ولفت إلى أن مسلسله كان من المفترض أن يكون اسمه "العمدة" لكنه قرر إضافة كلمة "جعفر" حتى يكون الأمر أسهل في عملية البحث، مؤكدًا أنه يحب الفنانة روبي بطلة "حضرة العمدة" ويحترمها ويتمنى لها النجاح.

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