حمادة هلال يمازح جمهوره بعد عرض المداح "نرجع لسبونج بوب"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان حمادة هلال، علي ممازحة جمهوره بعد نجاح مسلسله الجديد "المداح" في ماراثون رمضان 2023.

وشارك حمادة جمهوره صورة جديدة وكتب عبر حسابه علي إنستجرام قائلا: نرجع تاني الي الحقيقة انا سبونج بوب مش المداح".



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وكان عّرض مسلسل "المداح أسطورة العشق" علي شاشة Mbc مصر بطولة النجم حمادة هلال، وذلك ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.

مواعيد عرض مسلسل المداح



وأذيع مسلسل المداح أسطورة العشق في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر، ويعاد في العاشرة مساءً على Mbc مصر 2.



أبطال مسلسل المداح



مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣ على

"MBC مصر".

المداح أسطورة الوادي



وكان الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022.

أحداث مسلسل المداح



وتدور أحداثه حول "صابر"، الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، سيما من يعانون من المس الشيطاني، أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها.



وينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخرى وتحمل له الأقدار الكثير من الأحداث والمواقف الصعبة.

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