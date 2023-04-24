تغيرت 180 درجة.. ظهور صادم لـ رنا رئيس يفاجئ الجميع بعد عملية تجميل جديدة.. والجمهور: عملتي كده ليه؟! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:54 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا، بعض اللقطات للفنانة رنا رئيس خلال حلولها ضيفة على برنامج “جمعتنا الليلة” تقديم الإعلامية مفيدة شيحة.

وظهرت رنا رئيس، بملامح مختلفة تمامًا عن شكلها المعتاد، وخاصة شكل أنفها ويبدو أنها أجرت جراحة تجميلية لتصغير حجمه ورفعه لأعلى.

تغيير واضح في ملامح رنا رئيس

حيث أطلت “رئيس” بأنف أصغر مما ظهرت به من قبل، ولم تعلق حتى الآن على التساؤلات المنتشرة حولها.

رنا رئيس قبل وبعد العملية

وتعد رنا رئيس، من الفنانات الشابات اللواتي يحرصن على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رنا رئيس في أحدث ظهور لها

كما تفضل رنا رئيس، التنوع كل فترة وأخرى والظهور بلوك جذاب يخطف الأنظار ويكشف جمال ملامحها.

رنا رئيس قبل التجميل

ولكن علّق العديد من الأشخاص، على تغير شكلها هذه المرة بشكل مختلف غير معتاد، كما أجمع الجمهور أن ملامحها الطبيعية كانت أجمل بكثير قبل اجراء هذا التعديل التجميلي عليها.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

رنا رئيس مع رامز جلال :

وكانت رنا رئيس ظهرت في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه النجم رامز جلال، ورفضت الإجابة على سؤال حول الأجر الذي تقاضته مكتفية بجملة: “أخدت الأجر اللي استحقه”.

وحكت رنا رئيس تفاصيل ما حدث معها في مقلب رامز جلال خلال حلولها ضيفة على برنامج “جمعتنا الليلة” من تقديم مفيدة شيحة ومحمد الكندي عبر قناة “الظفرة” وقالت: لم أكن أعرف أنه مقلب ولم أشك للحظة الموضوع كان طبيعيا ذهبت لتصوير برنامج في مطعم وكل شيء كان يسير بشكل طبيعي.

وتابعت: أول سؤال سألته كان حول حزام الأمان في الكرسي شعرت بالقلق والخوف، وعندما بدأ المقلب ورأيت النار أغمضت عيني وشعرت بالخوف ولم أر رامز جلال عندما خلع الماسك الذي كان يرتديه مضيفة: “كنت مرعوبة من النار وغمضت عيني وبدأت اتشاهد حسيت أني هموت والعة وطايرة، واتفاجئت أنه رامز لأني مشفتش لما شال الماسك واتخضيت”.

آخر أعمال رنا رئيس :

الجدير بالذكر أن رنا الرئيس تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” الذي تم عرض جزئه الاول بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

شارك البطولة عدد من النجوم ومنهم ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنه اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

شاركت رنا الرئيس أيضًا مؤخرًا في “فيلم فارس” شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

تدور أحداث فيلم فارس في إطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما عرض لرنا رئيس مؤخرا مسلسل “أزمة منتصف العمر” قبل شهر رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عادل ومعالجة درامية لـ كريم فهمي وكريم العدل وإخراج كريم العدل.

رنا رئيس تتعاون مع علي ربيع :

وكانت قد انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس لمسلسل “نصي التاني” بطولة الفنانة على ربيع والذى يعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب لمدة عام واحد، منذ مسلسل “أحسن أب”، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل “نصي التاني” استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

كما يعرض حاليًا في السينمات للفنانة الشابة رنا رئيس “فيلم بعد الشر” بمشاركة علي ربيع في موسم عيد الفطر.

وفيلم “بعد الشر” تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

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