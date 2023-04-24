أول ظهور إعلامي لوالدة عمرو يوسف “المحجبة”.. كشفت عن اسم الدلع وأبرز صفات زوجته كندة علوش – (صور وفيديو)

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:54 مساءً - كشفت ماجدة الخضري والدة الفنان عمرو يوسف، أهم مميزات زوجة ابنها الفنانة كندة علوش، مؤكدة: “أم رائعة تبذل مجهودًا كبيرًا جدا في حياة ابني وأنا شايفاه وسعيدة جدا به”.

تصريحات والدة “عمرو يوسف” لمنى الشاذلي

صرحت والدة عمرو يوسف خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “CBC“: “يسعدني أن أحفادي في أحسن وضع هيتربوا كويس جدا وشخصياتهم هتبقى حلوة جدًا لأن كندة علوش إنسانة مثقفة وعارفة بتعمل إيه وشاطرة ومركزة مع ولادها، وشخصية صعب نلاقيها في الوقت ده”.

عمرو يوسف مع والدته في أول ظهور إعلامي لها – برنامج معكم منى الشاذلي

وتابعت: “أنا حاسة براحة وسعيدة إن عمرو يوسف اتجوز كندة علوش، وربنا يبارك لي فيهم ويرزقهم بر ولادهم زي ما هما معايا”.

ولفتت والدة الفنان المصري: “كنت بدلع ابني عمرو وهو صغير وبقى يتكسف منه لما كبر، وأقوله عمرمر، لما كبر بقى عموري”.

عمرو يوسف يكشف تفاصيل معاناة كندة علوش في ولادة ابنهما كريم

وفي ذات اللقاء، قال الفنان عمرو يوسف: “ابني كريم اتولد في شهر رمضان 2022 السنة اللى فاتت، وكانت حكايته حكاية وكان في الشهر السادس وكنا بنفطر عند والدتي وفجأة وجع غير طبيعي وألم عند كندة علوش، فقلنا نفطر الأول وبعدين نبقى نروح المستشفى”.

معاناة كندة علوش خلال ولادة كريم

وأضاف: “كلمت الدكتور على حالة كندة علوش قال لي حالا على المستشفى ونزلنا قبل الفطار والطريق كان فاضي وربع ساعة كنا هناك، الدكتور قال لنا اطمنوا وبدأ يكشف وفجأة قالنا تولد حالا فيه خطر عليها وعلى الجنين، فطلعت العمليات وولدت وهي حامل في الشهر السادس وقعد شهرين في الحضانة ودي فترة كانت صعبة جدا علينا لحد لما ربنا قومه بالسلامة”.

حياة عمرو يوسف بعد الإنجاب

وتابع: “لما خلفت حياتي اختلفت خالص، وبقى فيه دوشة علشان بس نخرج من البيت بسبب كريم وحياة، وعلشان ناخد نفسنا من العيال قدامنا لسه شوية، بس دور الأبوة عظيم، ودلوقتي بشيل البوتي لعيالي وبغيرلهم البامبرز”.

في نفس اللقاء، قال الفنان عمرو يوسف: “أنا متضايق من عدم عرض مسلسل الملك، لأن فيه مجهود اتعمل وراح ولكن صفحة وانطوت علشان أقدر أكمل”.

مجهود مسلسل الملك

وتابع عمرو يوسف حديثه عن المسلسل الممنوع من العرض: “مسلسل الملك اتبذل فيه مجهود كبير جدا وكنت أتمنى أنه يتعرض”.

عمرو يوسف يفتح الباب أمام عرض مسلسل الملك

وأضاف: “ممكن يتم تدارك أي أخطاء في مسلسل الملك، والفكرة واردة أننا نعيد تصوير حاجات اتصورت، ونكمل باقي تصوير العمل، والفكرة قائمة”.



عمرو يوسف وحقيقة الخلاف على اللحية والشارب

ولفت: “مسلسل الملك كانت محاولة كويسة للدخول في العالم التاريخي ده، والرواية كفاح طيب للأديب العالمي نجيب محفوظ وهي رواية خيالية مش حقيقية، وقلنا من أول يوم الأحداث خيالية ولكن يمكن إعادة صياغة للمشروع والموضوع في أيد الإنتاج، وأنا مرفضتش أحلق دقني ولو المخرج قال لي احلق دقني كنت حلقت وانتشرت شائعة أني رفضت احلق دقني وده غير صحيح انا بحترم المخرج والسيناريو، والدراما بتقول إنه في الأول بيظهر بدقنه وبعد كده في النهاية لما يبتدي يقول إنه هيبقى الملك بيحلق شعره ودقنه، وأنا مكنش عندي غرور ولا أنانية ومرفضتش أحلق دقني ولا شعري، المخرج رئيس العمل ولو قال لي احلق كنت حلقت، وأنا حلقت دقني قبلها بسنتين في مسلسل جراند أوتيل”.

تصريحات عمرو يوسف عن مسلسل “الكتيبة101”

أوضح يوسف أن شخصية الرائد نور صلاح العزب التي قدمها في “مسلسل الكتيبة 101” صعبة، واحتاجت لتدريبات بدنية مرهقة للغاية، قائلا: “المفروض إنه شخص في الحقيقة بيعمل كل حاجة، يسوق عربية ويسوق طيارة ويسوق غواصة ويضرب بجميع أنواع الأسلحة، بيعمل كل شيء حرفيا”.

تابع: “دي طبيعة العمليات الخاصة.. وصعوبة العمليات اللي بينفذوها إن أغلبها عمليات صامتة، لازم يدخلوا ويخرجوا من غير ما حد يحس بيهم، ويوصلوا للهدف”.

أضاف أن التدريبات التي تلقاها معهم، كانت تتعلق باستخدام السلاح، وتكنيك السلاح، وفك وتركيب السلاح، وغيرها من التفاصيل الهامة للشخصية.

تصريحات عمرو يوسف عن التعاون مع آسر ياسين

وفيما يتعلق بتعاونه مع الفنان آسر ياسين في المسلسل، نفى عمرو يوسف أن تكون هناك أي غيرة أو منافسة بينهما، قائلا: “أنا وآسر أصحاب، وكان مفروض نشتغل مع بعض قبل كده بس محصلش نصيب.. لما تعاوننا لقيت الشغل معاه مريح وبسيط ومحستش معاه إن دي أول مرة نشتغل مع بعض”.

على صعيد آخر، تحدث الفنان عمرو يوسف عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته الفنانة كندة علوش، قائلا: “إحنا كنا أصحاب قبل ما تبدأ علاقتنا ببعض.. ودي حاجة كانت مهمة لينا وقتها، وحتى الآن، لأننا ما زلنا أصدقاء.. أنا بستمتع بالحياة معاها وهي كذلك، مرتاحين في الحياة عموما مع بعض”.

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