شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مايكل جاكسون في المحكمة لـ هذا السبب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت والدة مايكل جاكسون البالغة من العمر 92 عامًا، كاثرين، في حالة حرب مع الشركة التي تدير ملكية ابنها، حيث رفضت المرأة استلام معاش سنوي يبلغ نحو 67 ألف دولار، لأنها لا تعتبره كافياً، على ان يتم النظر في القضية بـ المحكمة في نهاية شهر أبريل الجارى، ويتكون الطرف المقابل من جون برانكا وجون ماكلين، منفذي الوصية الذين اقترحوا الرقم.



مايكل جاكسون ووالدته

بينما تعيد الشركة بناء ما خسروه، فإن المستفيدين المباشرين من وصية ملك البوب ​​هم أطفاله: الأمير وباريس وبانكيت، والمبلغ المخصص لهم حوالي 500 مليون دولار، لكن في وصيته، فكر مايكل جاكسون أيضًا في والدته كاثرين، حيث منحها 40 في المائة من التركة ومعاشًا سنويًا.

وحدد المنفذان جون برانكا وجون ماكلين الرقم عند 67000 دولار، وهو ما رفضته السيدة بعد شهرين معتبرة أنه غير كاف.

ستتم مناقشة القضية المتعلقة بإرث مايكل جاكسون في أواخر أبريل الجارى.

كما تم اختيار الممثل الشاب جعفر جاكسون ليلعب شخصية عمه الراحل المغنى العالمى مايكل جاكسون، في فيلم سيرة ذاتية جديد يوثق حياة المغني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح المخرج أنطوان فوكوا، الذي سيقوم بإخراج الفيلم الوثائقى الجديد الذى سيطرح تحت اسم Michael، قائلا:" أنا فخور باختيار جعفر ليلعب شخصية عمه الراحل مايكل، خاصة وأنه سيغوص في رحلة الراحل الذي أصبح ملك البوب".

لم يتم الإعلان عن موعد بدء العمل على الفيلم الوثائقى الجديد Michael، أو موعد طرحه عالميا، لكن أكد فوكوا قائلا:" قريبًا سيتم البدء في التحضيرات الأساسية للعمل".

على أن يشمل الفيلم الوثائقى الجديد Michael إعادة تصميم الرقصات المميزة لجاكسون بينما كان يرتدي قبعة فيدورا التي تحمل علامته التجارية.