شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "ابن المحظوظة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:

وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن .

ونشر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا صحفيا يهنئ فيه عضو النقابة الفنانة مى كساب على أدائها في مسلسل "جعفر العمدة"، والذى وصفه بالمبهر.

وجاء فى البيان: "أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. وكيل اتحاد النقابات الفنية ونيابة عن جموع موسيقيى مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة (مي كساب) عضو نقابة المهن الموسيقية على أدائها المُبهر خلال العمل الدرامي (جعفر العمدة)، كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة على النجاح غير المسبوق".

وأضاف البيان: "تأتي هذه التهنئة إيماناً مني بدور القوي الناعمة المصرية في تحريك مشاعر الشعوب ودعماً واجباً وملزماً مني كمسئول أقدر معنى عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يُشرف مهنته وشخصه وفنه، كما أعلن عن تكريم الفنانة (مي كساب) داخل نقابتها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة".