شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل من التاريخى فى رمضان إلى الرعب بسينما عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة جيهان خليل عن سعادتها بطرح فيلم يوم 13 في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2023 وذلك بعد تأجيل فترة طويلة بسبب طبيعة الفيلم التي تعتمد على الجرافيك والمؤثرات البصرية، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها صورت العمل فى عام 2019 وأنها تشارك فيه بظهور خاص حيث إن الفيلم يعتمد على جود العديد من الشخصيات.

وكشفت جيهان خليل عن طبيعة دورها خلال أحداث الفيلم موضحة أنها تجسد شخصية مريم والتي تساعد في كشف اللغز البيت الذى تدور الأحداث بالكامل، لافة إلى أنها تقدم الشخصية على مرحلتين عمريتين الأولى وهى في العشرينات، والثانية وهى بسن الأربعينيات، مؤكدة أنها بذلت مجهوداً كبيراً فى الدور بسبب الظهور بمرحتلين مختلفتين عمرياً.



جيهان خليل فى فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

وقدمت جيهان خليل في شهر رمضان الماضى المسلسل التاريخى الدينى رسالة الإمام مع النجم خالد النبوى والذى تم عرضه على قنوات DMC و CBC والحياة وأعاد الأعمال التاريخية الدينية إلى الواجهة مرة أخرى بعد غياب سنوات، وجسدت جيهان خلال أحداثه شخصية دنانير أم محمد أبو الحسن آخر أبناء الإمام الشافعى.

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.