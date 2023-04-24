شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحضر حفل عمرو دياب فى الغردقة وترتدى الزى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل الهضبة عمرو دياب الذى أقيم في مدينة الغردقة، وحرصت على ارتداء الزى الأبيض وشهده عدد كبير من جمهوره، وقدم باقة من أجمل أغانيه، وهي "يا أنا يا لأ - ده لو اتساب- بحبه - برج الحوت - انت الحظ- زي ما انتي-اللي عدى- مرايتها- كوكتيل نور العين- العالم الله- ليلي نهاري - كوكتيل ايام و بنعيشها-يدق الباب- معاك بجد- تنسى واحدة- أحلى ونص- شكرا من هنا لبكره- هتدلع".









شارك فى بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة عرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع فى موسم رمضان .

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.