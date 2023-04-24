شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى: "إيلون ماسك اتقمص وعمل لى بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد هنيدى سلسلة من التغريدات لإيلون ماسك، مدير تويتر، بعد حذف العلامة الزرقاء من على كل الحسابات مقابل دفع أموال، وفى البداية غرد هنيدى قائلا، "بعد خدمة 10 سنين فى تويتر، بيقولي ادفع له فلوس فى علامة زرقاء، استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".

ثم كتب هنيدى تدوينة أخرى، "بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وإني اشتركت فى خدمة تويتر بلو.. مع إنى مشتركتش.. بس واضح إن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب.. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه"، وبعد عدة تغريدات، قال، "ايلون ماسك اتقمص وعملى بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو.. إيلون قموصة".







محمد هنيدى



هنيدى



هنيدى

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد هنيدى فيلم "نبيل الجميل أخصائى التجميل" بطولة هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا.

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ملهاش لازمة".