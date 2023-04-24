شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور وفيديوهات للنجم العالمى توم هانكس وزوجته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للنجم العالمي توم هانكس بصحبة زوجته ريتا ويلسون فى أحد المطاعم المصرية بالزمالك، ورصد الصور أحد رواد المطعم، والذى أكد أنه فوجئ بوجود توم هانكس فى المطعم، فيما شكك البعض أن تكون الصور من زيارة سابقة لتوم هانس وأنه غير متواجد حالياً.

يذكر أن آخر أعمال توم هانكس كان فيلم A Man Called Otto وطرح العمل يوم 13 يناير الماضى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 64 مليونًا و 205 ألف دولار بـ4 دور عرض أمريكية، و 44 مليونًا و800 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور فى إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلى المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove" للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

فيلم A Man Called Otto من إخراج مارك فورستر، ومن كتابة ديفيد ماجي، فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، توني بينجهام، ليلي كوزوب، كاميرون بريتون، خوانيتا جينينجز، بيتر لوسون جونز، ماكس بافيل، كايلي هيمان.