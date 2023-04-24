شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو: منحت هاريسون فورد مهنة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الممثل العالمى آل باتشينو متابعيه فى آخر لقاءاته بعدما سئل عن رفضه المشاركة في سلسلة Star Wars، ورد قائلا، "لقد منحت هاريسون فورد مهنة".

وفى حديثه مؤخرًا إلى Variety، قال الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، إنه عرض عليه "الكثير من المال" للعب دور المهرب الشهير، لكنه فوت الفرصة بعد فشله فى فهم السيناريو.



آل باتشينو وهاريسون فورد

من ناحية أخرى، سبق ورشح الممثل العالمى آل باتشينو النجم الشاب تيموثي شالاميت لـ لعب شخصيته في الجزء الثانى من فيلم Heat، حيث لعب آل باتشينو شخصية فنسنت هانا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "avclub"، ووقع اختيار آل باتشينو على شالاميت بسبب إيمان الأول بـ قدرات الثانى، خاصة بعد رؤيته في مسرح يونايتد بالاس، بمدينة مانهاتن الأمريكية.

وحاليًا يقوم الكاتب والمخرج مايكل مان بإعداد عمل فنى لرواية مقتبسة عن فيلم Heat 2، حيث ستسرد الرواية قصة حياة المجرم الرئيسي بالعمل نيل ماكولي، والمحقق المهووس الملازم فينسينت هانا ولكن بشكل جديد.

وذلك بعد أن كشف موقع "deadline" عن اختيار الممثل الشاب تيموثي شالاميت والمخرج لوكا جوادانيينو، والممثلة تايلور راسل، للعمل على الفيلم الجديد Bones & All، الذى كتبه ديف كاجانيتش السيناريو، وإلى الآن لم يتم تحديد تاريخ البدء التصوير، ولم يعلن أى من العاملين الكثير من المعلومات حول المشروع الجديد، بخلاف كونه قصة رعب وحب تدور حول شخصيات Chalamet و Russell، وبالرغم من عدم وجود شركة منتجة معلنة إلى الآن، ألا أن الكثير من الشركات تريد اقتناص العمل الجديد.