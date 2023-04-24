شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يهنئ طفل مسلسل "تحت الوصاية": لسة مواهبك هتاخدك لمكان أبعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج عمرو سلامة التهانى للطفل عمر شريف على دوره فى مسلسل تحت الوصاية، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "مبسوط بيك يا عمر ومبسوط ليك على نجاحك فى مسلسل تحت الوصاية، ولسة مواهبك هتاخدك لمكان أبعد، نجاحك فى المسلسل ينسبلك إنت والمخرج محمد شاكر فقط، وده اللي بيحصل لما موهبة حقيقة تشتغل مع مخرج محترف وفاهم".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال