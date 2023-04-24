وائل كفوري يروج لحفله في أستراليا

ياسر رشاد - القاهرة -

يشارك المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في أستراليا، وذلك حسب ماأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

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وعلق: "لا استطيع الانتظار لآراكم في أستراليا 13 و14 مايو"، ويعتبر الحفل هي بداية جولة كفوري الأوروبية لصيف 2023.

يذكر أن آخر أعمال المطرب وائل كافوري أغنية بعنوان "ست الكل" والتي قام بطرحها عبر

موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.