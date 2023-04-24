ليالي عيد الفطر 2023| عمرو دياب في السعودية.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الهضبة عمرو دياب مع جمهوره السعودي، بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن موسم الحفلات الغنائية المقامة هناك والتي تجوب أنحاء المملكة مع مختلف نجوم الغناء العربي.

اقرأ أيضًا..عمرو دياب يبدأ ليالي الصيف مبكرًا في الغردقة (صور)

موعد حفل عمرو دياب في عيد الفطر 2023:

من المقرر أن يقام الحفل في الـ28 من إبريل الجاري، بمدينة جدة على مسرح بنش مارك.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023:

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عددًا من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

طرح عمرو دياب حديثًا في رمضان أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

تقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في

حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".