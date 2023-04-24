محمد حماقي يحتفل بعيد الفطر في دمياط..الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان محمد حماقي جمهوره، في حفل غنائي جديد بدمياط، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

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موعد حفل محمد حماقي في دمياط:

من المقرر أن يقام الحفل في الـ 27 من إبريل الجاري، بمناسبة افتتاح أحد النوادي الكبرى في دمياط، ويقتصر الحضور على أعضائه فقط.

حماقي في رمضان 2023 .. فضوله المكان:

كان قد شارك حماقي في الإعلانات الرمضانية بأغنية "فضوله المطان"، لصالح أحد المشاريع العقارية الجديدة، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها:

"حبيبي جاي أهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

أيوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

ده او على الجمال اسمه

بسأل سؤال أوله

هل في احتمال توصوا للي أحنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وأنا صادفت أشكال وألوان

بس حبيبي له طلة رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

ده او على الجمال اسمه

بسأل سؤال أوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

ده مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".