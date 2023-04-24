ريم مصطفى مثيرة بالأحمر على إنستجرام .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت النجمة ريم مصطفى صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر.

وظهرت ريم خلال الصور بإطلالة جذابة بفستان أحمر، لاقى إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا".

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يذكر أن شاركت ريم مصطفى خلال شهر رمضان الماضي فى مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتي ON و الحياة.

و شارك في بطولة المسلسل أكثر من 60 ممثلا وممثلة، من

أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.