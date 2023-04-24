أفلام عيد الفطر.. حصيلة شباك التذاكر بالملايين

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت الـ 7 أفلام المشاركة فى موسم عيد الفطر المبارك السينمائى، ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت 15 مليوناً و443 ألف جنيه،ويشارك فى الموسم عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والرعب، وخلال التقرير التالى نستعرض إيرادات أفلام العيد أمس الأحد وهى كالتالى:

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فيلم هارلى

حقق فيلم هارلى بطولة محمد رمضان 6.443.360 جنيها ويشارك فى البطولة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

فيلم بعد الشر

حقق فيلم "بعد الشر" 2.173.741 جنيها وهو تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

مغامرات كوكو

حقق فيلم "مغامرات كوكو" 545.868 جنيها، الفيلم من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

ابن الحاج احمد

حقق فيلم "ابن الحاج أحمد" 2.198.226 جنيها، الفيلم بطولة

شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

حقق فيلم يوم 13، 3.198.841 جنيها من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وحصد فيلم "ساعة إجابة" 235.177 جنيها، بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.