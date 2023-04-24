شريهان تحتل الترند بصور حفل عيد ميلاد ابنتها لؤلؤة .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - خطفت الفنانة شريهان أنظار الجمهور العربي بصور حفل عيد ميلاد ابنتها الكبيرة "لؤلؤة"، بعدما نشرتها عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لؤلؤة وهي أمام قالب حلوى كبير يعلوه مجسم صغير لعروسة تشبهها وعلامات الفرحة والمفاجأة مرسومة على وجهها، وفيديو صغير لها وهي تحاول اطفاء شموع عيد ميلادها.

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ولم تعلق شريهان بأي كلمات على تلك الاستوري ولم تكتب أي معايدات على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن آخر نشاط لشريهان عبر السوشيال ميديا كان عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث هنأت المصريين والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وعلقت:"رمضان كريم على كل الشعب المصري الكريم وعلى مصرنا العظيمة، أسأل الله تعالى أن يعيد شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرحمة والبركة وأن يكون شهر محبة وتسامح وسلام وخير اللهم أمين يارب العالمين...اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام".

كما حرصت على وداع ونعي الفنانة الراحلة لبنى محمود التي توفت شهر مارس الماضي، وقالت:""يا جميلة العِشرة والأثر والفن، أيتها المحترمة

الملتزمة الموهوبة فناً والرائعة قلباً وقالباً "إنا لله وإنا إليه راجعون"رحم الله السيدة الفنانة المغفور لها إن شاء الله لبنى محمود وأسكنها فسيح جناته .. اسأل الله تعالى أن يلهم إبنتها وأسرتها الكريمه الصبر والسلوان لبنى محمود".

يشار إلى أن آخر أعمال شريهان كان مسرحية "كوكو شانيل" وقد تم عرضها بشكل حصري على منصة شاهد الإلكترونية عام 2021، وشارك شريهان في المسرحية العديد من الفنانين منهم: هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان، وغيرهم من الفنانين وهي من إخراج هادي الباجوري، وتأليف مدحت العدل وقد شاركه في الكتابة كلٌ من محمود زهران وجورج عزمي.