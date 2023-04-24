أول ظهور للفنان سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 06:50 مساءً - شارك الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه بمجموعة من الصور، وذلك في الظهور الأول له بعد إطلاق سراحه بشكل مؤقت من محبسه بأحد السجون الفرنسية يوم السبت الماضي تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

ظهر سعد لمجرد في الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع “انستجرام” برفقة زوجته غيثة العلاكي وأسرته، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بتواجده مع عائلته وتقديره لكل شخص دعا له في أزمته .

فكتب قائلا: “الحمد لله عليها ساعة .. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي، اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين” .

تابع: “قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح، جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضا الله ورضا الوالدين دنيا وآخرة” .

أضاف “لمجرد”: “سامحوني على الحزن اللي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونوا فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة” .

واصل: “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي وأحبابي، وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب” .

استكمل سعد لمجرد: “اصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحفيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي .. لكم مني كل الحب والتقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم” .

استطرد موجها رسالة إلى جمهوره: “مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم، “انا كنت في الماضي احبكم، الآن أنا مغرم بكم وقصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل”” .

وقال الفنان المغربي: “حفظكم الله وأهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء” .

استكمل سعد لمجرد: “ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل، أنا الان حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف” .

واختتم: “الأخبار الزوينة هي إنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “اش خبارك” هو 4 مايو بإذن الله، ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي، غناء: حبيب فانزو سعد” .

يذكر أن محكمة الجنايات في باريس كانت قد أصدرت حكما مساء الجمعة، 24 فبراير، بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .

وسبق وأن اتهم الفنان المغربي أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .