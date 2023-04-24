الظهور الأول لدينا الشربيني بعد وفاة والدها

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 06:50 مساءً - نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” استذكرت من خلاله والدها الذي رحل عن عالمنا منذ حوالي اسبوعين، وذلك في التعليق الأول لها بعد وفاته .

تضمن مقطع الفيديو مجموعة من اللقطات التي تجمع دينا الشربيني بوالدها في مناسبات وأماكن مختلفة على أنغام أغنية “بنت أبويا”، وأرفقته بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها الشديد له .

فكتبت: “وحشتني أوي .. كسرت قلبى ومشيت فجأة .. أول مرة افهم يعنى إيه قلبى واجعنى، انت حبيبى وروحى وقلبى، انت أنا، انت كل وأحلى حاجة فى حياتى” .

تابع: “وحشنى حضنك، وحشنى صوتك، وحشتنى ضحكتك، وحشتنى طيبتك وحنيتك، وحشتنى مكالمة كل يوم الصبح وفى نص اليوم وقبل ما انام” .

واختتمت دينا الشربيني تعليقها قائلة: “يارب تكون سامعنى علشان أنا بقولك بصوت عالى بحبك يا أحن وأطيب أب فى الدنيا .. ببوسك لحد ما اشوفك” .