الصاروخ منة فضالي تستعرض جسدها العريان بالمايوه الأحمر وتثير جنون الشباب بصورها الساخنة

فنون - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي مع جمهورها على السوشيال ميديا، صور حديثة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "Instagram"، وظهرت خلالها في أحد الشواطئ المصرية وهي ترتدي مايوه جريء باللون الأحمر.

وتعرضت منة فضالي لانتقادات حادة من الجمهور، حيث تساءل عدد كبير من المتابعين في تعليقات على الصور عن سبب تعمد منة فضالي وغيرها من الفنانات ارتداء مايوهات عارية ومشاركة صورهم على منصات التواصل الإجتماعي.

وعلقت منة فضالي على صورها بعبارة عن النفاق، قالت فيها:"إذا كانت علاقتك جيده مع الجميع فأنت منافق من الدرجة الأولى".

ومنة فضالي ممثلة مصرية ولدت في 4 ديسمبر 1983، بالقاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق. تزوجت منة فضالي مرة واحدة في حياتها، من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد 7 أشهر من الزواج الذي كان دون والدتها بحسب ما اعترفت به خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018.