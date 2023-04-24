شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد عن منى زكى: متفردة وصادقة وكنا منبهرين واحنا بنصور معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد عبد الحميد، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل تحت الوصاية مع النجمة منى زكى والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، وعن والده الماكيير محمد عبد الحميد.

وتحدث أحمد عبد الحميد، عن والده الماكيير محمد عبد الحميد، قائلا:" عمل أعمال مهمة في السينما وأحلى حاجة أنه سابنى أعتمد على نفسى في الشغل وقالى اعتمد على نفسك ولو نجحت لأنك تستأهل فعلا ولن أفرضك على حد، ومن صغرى بحب أمثل واتفرج كتير ولازم لما أعمل شخصية أحكى له ويفيدنى بنصائحه واستشيره طبعا في كل الأعمال و بستفيد منه جدا".

أما النجمة منى زكى قال عنها:"متفرده وموهبتها مفيش زيها وعندها كمية صدق واخلاص والتزام في الشغل وكنا منبهرين وإحنا بنصور معاها وإنسانة جميل ومتواضعة و ملهمة ".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

وتفاعل الجمهور على مواقع السوشيال ميديا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية معلقين أن المسلسل هادف وطالبوا بتدخل البرلمان لتغيير قانون الوصاية لصالح الأطفال حتى ينعموا بحياة هادئة كبقية الأطفال في أعمارِهم وانه يكفي ان الأم تتحمل الكثير بعد فقدان الزوج وتحاول جاهدةً أن تحتوي أطفالَها وتجنبُهُم المشاعرَ السلبية وتوفير احتياجتِهم دون معاناة.