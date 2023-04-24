شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: بحب علم النفس ولو مريت بأزمة هاروح لطبيب نفسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى خاطر عن بداية مشاركته فى مسلسل "كشف مستعجل"، أحد أعمال منصة Watch it الأصلية، وقال خاطر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "بداية مشاركتى فى العمل عندما تحدث معى المنتج كريم أبو ذكرى وعرض على السيناريو، ووجدت أن الموضوع جديد، وهاقدم حاجة جديدة، ومعايا صديقى محمد عبد الرحمن «توتا»، فكلها عوامل جعلتنى أوافق وأخوض التجربة".

وعن استعداده لشخصية المريض النفسى قال مصطفى خاطر، "من زمان بحب علم النفس، حتى فى دراستى فى كلية الحقوق درست حاجات نفسية، فى علم اسمه علم الإجرام والعقاب، فأنا فى العموم باحب أقرأ فى علم النفس، وبالنسبة لى كممثل دى حاجة مهمة، ومهمة جدا لأى ممثل إنه يقرأ فى علم النفس، وإزاى أقدر أهضم أى شخصية أو أشوفها بكامل أبعادها وطريقتها فى العلاقات مع كل شخصية موجودة".

وعما إذا لزم الأمر ومر بحالة نفسية هل سيذهب للطبيب، قال مصطفى خاطر، "لو مريت بأزمة نفسية لازم أروح لطبيب نفسى، الأزمة أن الطب النفسى فى العموم مش مهضوم فى مصر، وبتكون آخر فكرة عند الشخص ولكن الطبيعى إن اللى يمر بأزمة نفسية لازم يروح لدكتور نفسى لأن دى مش حاجة عيب".

مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.