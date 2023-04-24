“أحسن مثال على عدم الاحترام” .. ابنة محمود حميدة تهاجم القائمين على فيلم هارلي

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 05:43 مساءً - شنت إيمان حميدة ابنة الفنان محمود حميدة ومديرة أعماله هجوما على القائمين على فيلم “هارلي”، الذي يشارك في بطولته، بسبب ترتيب عرض الأسماء في تتر الفيلم .

كتبت إيمان حميدة في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “احترام الغير يأتى من احترام النفس، في أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية” .

تابعت: “وعدم احترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التي هي شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين حدث الآتى” .

أضافت: “بصفتى مديرة أعمال الممثل محمود حميدة، وبما أن مشاهدتي للفيلم جزء أساسي من متابعة عملي، ذهبت اليوم الى السينما لمشاهدة فيلم “هارلي”” .

واصلت ابنة محمود حميدة: “بما أنه لم يتم إبلاغى بموعد أو مكان العرض الخاص لمعرفة كيف تم عمل التترات الخاصة بالفيلم، حيث أني سألت أكتر من مرة الأشخاص المسؤلين عن العمل” .

أكملت: “سواء من الشركة المنتجة Royal Sun production التي يمثلها سامر المحضر، أو من الشركة المنفذة للإنتاج Show Media Production والتي يمثلها محمود الشيخ” .

قالت إيمان حميدة: “ولم يفدني أحد بإجابة إلا أنه “لسه التترات ما اتعملتش” وذلك إلى ما قبل عرض الفيلم بثلاثة أيام .. وفوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم الفيلم، بل و بعد اسم أحد أبطال العمل” .

واختتمت: “وهى مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات عن ما تم الاتفاق عليه فى العقد بينى وبين الشركة المنتجة والذى تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ” .

يذكر أن فيلم “هارلي” يعرض في الوقت الحالي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والأكشن .. وحقق إيرادات بلغت 18 مليون جنيه منذ بدء عرضه من 4 أيام .

ويشارك في بطولة الفيلم: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، حسني شتا وغيرهم .. ومن تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير .