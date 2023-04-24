شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وآدم يحييان حفلاً غنائيًا فى دبى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم جورج وسوف والفنان آدم حفلاً غنائيًا فى أوبرا دبى يوم 5 مايو الشهر المقبل، ويقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.



جورج وسوف

وطرح النجم جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.