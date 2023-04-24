شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح "رنة الخلخال" من ألحان الموسيقار حازم شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة بشرى أحدث أغانيها بعنوان "رنة الخلخال"، على موقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية «رنة الخلخال» من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح «الليل و٣٦٩ وأنا مشكلة».

وكانت بشرى قد طرحت الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان "أنا مشكلة" من ألبوم "حتة تانية" على قناتها على يوتيوب وجميع منصات الاستماع الإلكترونى.

وكانت بشرى أعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح دار رعاية خاص بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها افتتاح الدار: "أنا فخورة وسعيدة جدا إننا بنشوف دا دلوقتى، وبشكر الدكتور أشرف زكى ومجلس إدارة النقابة".

وأضافت: "هناك فنانين بسطاء، لأن كل المهن فيها درجات، وزى ما فيه فنانين معاها فلوس، فيه فنانين تانية ماتت فقراء، وفيه مش بيلاقو يجيبوا الدوا أو يشتروا كفن الموت، وفيه حالات مؤذية جدا إنسانيا، وفيه ناس بتسيب وراها عائلات وأسر وهم مهنتهم الوحيدة التمثيل ودي مهنة موسمية مش دايما فيها دخل مضمون".