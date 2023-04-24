شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى العيد وسط حضور العديد من نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا فى مدينة الغردقة وسط حضور جماهيرى غفير في ثالث أيام عيد الفطر.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم يسرا، هالة صدقي، إيناس الدغيدي، مي كساب، جوري بكر، أحمد رزق، وليلى زاهر.

وصعد عمرو دياب المسرح وسط حماس كبير وتفاعل من الحضور وقدم باقة من أجمل أغانيه وهي يا أنا يا لأ - ده لو اتساب- بحبه - برج الحوت - انت الحظ- زي ما انتي-اللي عدى- مرايتها- كوكتيل نور العين- العالم الله- ليلي نهاري - كوكتيل ايام و بنعيشها-يدق الباب- معاك بجد- تنسى واحدة- أحلى و نص- شكرا من هنا لبكره- هتدلع.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء حفل في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 28 من نفس الشهر، بالاضافة الى حفل كبير بالجامعة الامريكية يوم 12 مايو المقبل.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.