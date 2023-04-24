أفلام عيد الفطر 2023|إجمالي إيرادات رمسيس باريس

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فيلم رمسيس باريس المنافسة السينمائية مع أفلام موسم عيد الفطر المبارك2023، وال1ي تضمن مجموعة من الأعمال الكوميدية والاجتماعية والرعب.

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إجمالي إيرادات فيلم رمسيس باريس

حقق فيلم رمسيس باريس في اليوم الثالث من عرضه أكثر من 690 ألف جنيهًا،

في أحداث بين القاهرة وباريس، يأتي الفيلم الكوميدي "رمسيس باريس"، مع الفنانة هيفاء وهبي ومجموعة من نجوم الكوميديا في مصر.

قصة فيلم رمسيس باريس:

تأتي أحداث الفيلم داخل زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، إذْ ينشأ الحب بين إيرزابيل ابنة أحد الظباط

الفرنسيين وشاب مصري من عائلة بسيطة يدعى سليم، ويحاولان إنجاح علاقتهما رغم رفض والدها.

أبطال فيلم رمسيس باريس:

فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، محمد محفوظ، من تأليف: كريم حسن بشير، إخراج: أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تظهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.