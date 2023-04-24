فيلم ابن الحاج أحمد إيرادات اليوم الرابع

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم ابن الحاج أحمد للفنان شيكو، في تحقيق إيرادات مالية يتصدر بها شباك تذاكر سينما عيد الفطر 2023.

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حقق فيلم ابن الحاج أحمد في اليوم الرابع من عرضه أكثر من 5 ملايين جنيه و 860 ألف مشاهدة.

احتل فيلم ابن الحاج أحمد في اليوم الأول من عرضه، المركز الثاني في شباك التذاكر حيث وصل لأكثر من مليون و 650 ألف جنيه.

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو، مع مصطفى غريب،

رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني".

قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ "شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.