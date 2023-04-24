عمرو دياب يبدأ ليالي الصيف مبكرًا في الغردقة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الهضبة عمرو دياب موسمه الصيفي مبكرًا، بحفل غنائي في الغردقة، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

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عمرو دياب يغني مع نجوم الفن في الغردقة:

جاء الحفل احتفالًا بافتتاح أحد المشروعات العقارية الكبرى في الغردقة، بحضور عددٍ من نجوم الفن، على رأسهم يسرا، هالة صدقي، مي كساب، جوري بكر، وغيرهم.

أحدث أغاني عمرو دياب الحفلة:

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال "الحفلة"، والتي طُرحت في أول ايام عيد الفطر، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:

"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل

للهم باي بايشوف السمرة دي عاملة إزايولا البيضا أنا مش فتايأحلى بنات في الكون حوالياتقولش بقيت سلطان برونايأيوة جاي بص البنت دي جامدة إزايساكتة لكن قلبها رغايلون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاوايبص بترقص حلو إزايرقصها رقص الطبقة الهايقلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جايأيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزايوهي بترقص شاورت هايكل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نسايشوف بقى دخلت قلبي إزايدخلت قعدت شربت شاييخرب بيت رقة ضحكتهاضحكة تلطف شهر چولاي".