فيلم هارلي| إجمالي الإيرادات في اليوم الخامس

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فيلم هارلي مكانته في صدارته شباك تذاكر السينما في عيد الفطر المبارك، والذي حقق ملايين الجنيهات في أول أيام عرضه.

اقرأ أيضًا.. فيلم هارلي يتصدر شاشات عيد الفطر 2023



إجمالي إيرادات فيلم هارلي:

بلغت إجمالي إيرادات فيلم هارلي 18 مليون مشاهدة، خلال 5 أيام من عرضه، وحقق في ثاني أيام عيد الفطر 6 ملايين و300 ألف جنيه.

حقق فيلم هارلي في 48 ساعة أكثر من 5 ملايين جنيه، ليكون بذلك الأول في سباق السينما لعيد الفطر.

تأتي أحداث هارلي حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر ويواجه عددًا من المشاكل والأزمات.

أبطال فيلم هارلي:

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد

داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان 2023

كان رمضان شارك في الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل جعفر العمدة، مع "هالة صدقى، إيمان العاصى، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.