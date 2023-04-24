شكرا لقرائتكم خبر عن Super Mario يتصدر شباك التذاكر الأمريكى للأسبوع الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم Super Mario على تصدر شباك التذاكر الأمريكى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ووفقًا لـ Deadline، حقق 58.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث من إطلاقه.

ووصلت إيرادات فيلم The Super Mario Bros. Movie إلى 725 مليونًا و776 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه فى 5 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.



سوبر ماريو

وانقسمت إيرادات العمل بين 376 مليونًا و99 ألف دولار بشباك التذاكرالأمريكي، و349 مليونًا و676 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وكان فيلم لعبة الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة، قد تجاوز 500 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، محطمًا الأرقام القياسية، حيث كسبت مغامرة الرسوم المتحركة 260.3 مليون دولار محليًا و248.4 مليون دولار دوليًا، وهذا يرفع من عائداتها فى جميع أنحاء العالم إلى 508.7 مليون دولار، ليكون الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023 فى كل من شباك التذاكر العالمى والمحلى، متجاوزًا فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هوأكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و "Pokémon: Detective Pikachu".

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination وNintendo، وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم الفطر وسوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

لكن Illumination، التى أنتجت اعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و "Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.

ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة من حيث الإيرادات منذ 2019

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار

ويؤدى كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدى دور الشرير بوزر نافث النار.