شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريم مصطفى بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير احتفالاً بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، ونشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وظهرت ريم خلال الصور بإطلالة جذابة بالأحمر لاقت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة.

مسلسل سره الباتع شارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول "طير بينا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.



ريم مصطفى



ريم مصطفى بالأحمر فى احدث جلسة تصوير