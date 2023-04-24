نجوم سوريا في وداع الفنان محمد قنوع

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 02:51 مساءً - شارك الآلاف من السوريين إلى جانب نخبة من نجوم سوريا في جنازة الفنان محمد قنوع، التي أقيمت عصر يوم أمس الأحد من مسجد المزة فى دمشق .
شهدت جنازة الفنان الراحل محمد قنوع حضور عدد من فناني سوريا الذين حرصوا على على التواجد وتوديعه إلى مثواه الأخير، جاء من بينهم: أمل عرفة وسوزان نجم الدين .
بالإضافة إلى كلا من الفنانين: عباس النوري، فراس إبراهيم، الليث حجو، روعة السعدي، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف وأيمن رضا .
وكان قد رحل عن عالمنا الفنانة السوري محمد قنوع يوم السبت الماضي بشكل مفاجي إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز ال 49 عاما .
ونعت نقابة الفنانين في سوريا وفاة “قنوع” في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جاء فيه: “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع” .
تابعت متوجهة بالدعاء للفقيد وعائلته: “لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل” .
كما كشفت النقابة عن أن العزاء سيكون لمدة 3 أيام أيام بداية من مساء أمس الأحد في دمشق، ويقام في القاهرة في مسجد الحصري بحضور شقيق محمد قنوع، بينما يقبل العزاء من النساء بداية من اليوم الإثنين .
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