الكويتية حليمة بولند تنافس سما المصري و تستحم بدون لباس داخلي وكشفت مناطقها الحساسة والجمهور فين هدومك ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - قالت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أعادوا تداول مقطع فيديو جريء، للإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند، كانت قد نشرته الأخيرة في وقت سابق، عبر حسابها بتطبيق سناب شات.

وظهرت الإعلامية حليمة بولند في الفيديو وهي تستحم في حوض استحمام دون أن ترتدي شيئاً فيما ركزت الكاميرا على نصفها العلوي من الخلف وهاجم المتابعون الإعلامية الكويتية واتهموها بتعمد التعري واثارة الجدل، وتساءل بعضهم قائلاً: "فين هدومك؟".

كما طالب متابعون آخرون الجهات المعنية في دولة الكويت، بالقبض على الفنانة حليمة بولند وتقديمها للمحاكمة، بتهمة التعري.