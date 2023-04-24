شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويسي: سقوطى فى البحر من أصعب المشاهد بمسلسل تحت الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد السويسي عن كواليس مشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية"، الذى عرض فى السباق الرمضاني، وعبر عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج محمد شاكر خضير للمرة الأولى، قائلا، "من زمان كان نفسي أشتغل مع المخرج محمد شاكر خضير، لأنه بيعرف يتعامل مع الممثل كويس جداً، واستمتعت بالشغل معاه، فهو بيختار الممثلين بعناية وبيحب المشاهد تكون حقيقية".

وأضاف السويسي، خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365، "أنه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققه العمل، إذ إن عناصر العمل كلها ناجحة"، وأشار أنهم قاموا بالتصوير في عدد كبير من الأماكن والمحافظات المختلفة، مثل عدد من المشاهد فى القاهرة بجانب مشاهد بدمياط، والإسكندرية، والقصير، وعزبة البرج، ورأس البر، قائلا، "كان فيه تعب كبير فى السفر، وتصوير مشاهد البحر والمركب".

كما كشف كواليس مشهده مع الفنانة منى زكي عند إلقائه في البحر ليعترف بالحق ويخرج شقيقتها من الحبس، وقال إنه كان من الأصعب المشاهد التى قام بتجسيدها، إذ قام بتصويره فى الشتاء وقت النوة بالإسكندرية قائلا، "كان فى غطاسين وكان فيه احتياط وأمان كبير ولكنى كنت خائف جدا، لأنى أخاف من الأماكن المغلقة، وبداية من وضعي في الشبكة بدأت أتخنق، وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أنه لم أشعر بها بسبب الخوف الشديد، وعدت المشهد مرتين فقط".

وأضاف، "اشتغلت من المؤلفين قبل كدا فى اشتباك، وانبسط معاهم جدا، فهو كاتبين كل شخصية ليها دوافعها مش شر من منطلق الشر، مش سايبين حاجة مش كاتبنها، وكان فيه كل الخطوط الدرامية السليمة في الشخصيات ولكل شخصية جانبها الإنساني، وأنا بخرج من الشخصية بصعوبة".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.



محمد السويسي