شكرا لقرائتكم خبر عن اسمها الحقيقى عطيات وبدأت راقصة فنون شعبية.. عيد ميلاد فيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة فيفى عبده بعيد ميلادها اليوم، الاثنين، حيث إنها من مواليد 26 أبريل، ولدت بمحافظة المنوفية، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم، ترتيبها كان الخامس بين 6 إخوة من أمها، وأبوها أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى، بدأت العمل كراقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وهربت من منزلها لرفض أهلها عملها كراقصة.

دخلت فيفي عبده مجال الفن في سن صغيرة، حيث كانت في الثانية عشرة من عمرها، قدمت أول أدوارها بفيلم "صبيان وبنات" عام 1965، وبعدها انطلقت وشاركت في العديد من الأفلام، أشهرها "المشاغبون فى البحرية"، "قدارة"، "حسن بيه الغلبان"، "الصبر في الملاحات"، "النيابة تطلب البراءة"، "امرأة واحدة لا تكفي"، "السلم الخلفي"، "بائعة الحب"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "جواز على الهوا"، "الرسالة"، "مع حبي واشواقي" "امرأة وخمسة رجال"، "زنقة الستات"، "وضاع العمر يا ولدي"، "جحيم أمرأة"، "مهمة في فيلم قديم"

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية، قدمت فيفى عبده عدداً من المسلسلات، أبرزها "الحقيقة والسراب"، "الآنسة كاف"، "الست أصيلة"، "سوق الخضار"، "أزهار"، و"قمر"، "طوق نجاة"، "كيد النسا"، "يا أنا يا أنتي"، "مولد وصاحبه غايب"، وعلى المسرح قدمت "حارة العوالم"، "شباب أمرأة"، "اخطف وأجرى"، "حزمني يا"، "شهر عسل بصل"، "قشطه وعسل"، "ادلعي يا دوسة".