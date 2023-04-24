بعد 6 أشهر من انفصالهما .. نسرين طافش تعود إلى زوجها شريف الشرقاوي

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة نسرين طافش عن عودتها إلى زوجها السابق طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف الشرقاوي، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إعلان انفصالهما .

وأعلن الثنائي خبر عودتهما مرة أخرى إلى بعضهما البعض من خلال تعليقات لهما على منشور نشرته نسرين طافش عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

فكتب شريف الشرقاوي في تعليق له: “سعيد وفخور إننا سوا” .. لترد نسرين طافش عليه قائلة: “أحبك يا حبيبي” .. وعلق “الشرقاوي” على ذلك بقوله: “انتي ملكتي” .

وكان قد أعلن خبير الطاقة شريف شرقاوي في تعليق له على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “انستجرام” انفصاله عن زوجته الفنانة نسرين طافش في شهر نوفمبر الماضي .

تلقى شريف شرقاوي سؤالا من أحد المتابعين جاء فيه: “فين نسرين طافش؟ اتطلقتوا؟” .. ليجيب قائلا: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة” .

وأضاف “شرقاوي” لافتا إلى سبب الانفصال: “عدم الاتفاق شئ طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام” .