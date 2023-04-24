كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة نسرين طافش عن عودتها إلى زوجها السابق طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف الشرقاوي، وذلك بعد مرور 6 أشهر على إعلان انفصالهما .
وأعلن الثنائي خبر عودتهما مرة أخرى إلى بعضهما البعض من خلال تعليقات لهما على منشور نشرته نسرين طافش عبر حسابها على موقع “انستجرام” .
فكتب شريف الشرقاوي في تعليق له: “سعيد وفخور إننا سوا” .. لترد نسرين طافش عليه قائلة: “أحبك يا حبيبي” .. وعلق “الشرقاوي” على ذلك بقوله: “انتي ملكتي” .
وكان قد أعلن خبير الطاقة شريف شرقاوي في تعليق له على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “انستجرام” انفصاله عن زوجته الفنانة نسرين طافش في شهر نوفمبر الماضي .
تلقى شريف شرقاوي سؤالا من أحد المتابعين جاء فيه: “فين نسرين طافش؟ اتطلقتوا؟” .. ليجيب قائلا: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة” .
وأضاف “شرقاوي” لافتا إلى سبب الانفصال: “عدم الاتفاق شئ طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 أشهر من انفصالهما .. نسرين طافش تعود إلى زوجها شريف الشرقاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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