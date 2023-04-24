شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يهنئ هالة صدقى على جعفر العمدة: تفضلى تمتعينا بفنك الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم هانى شاكر النجمة هالة صدقى على دورها فى مسلسل "جعفر العمدة"، متمنيا لها المزيد من النجاح والتوفيق، وكتب هانى، عبر حسابه على تويتر، قائلا، "ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي علي أدائها المبهر في المسلسل، هالة أنتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتيلنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة".



هانى شاكر

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.